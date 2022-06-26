السِّيف وعمار: الأربعاء القادم موعداً للمزاد العلني لمخطط المسك بجزيرة تاروت

تعتزم شركتي السيف وعمار العقاريتين طرح أراضي مشروع المسك المطورة في مدينة تاروت بالقطيف يوم الأربعاء القادم في مزاد علني بقاعة فندق الشيراتون بالدمام.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة عمار العقارية، الأستاذ/ فلاح القحطاني بأن هذا المشروع الإستراتيجي والحيوي البالغة مساحته الإجمالية مليون ومائتين م2 تقريباً سيشكل رافداً مهماً للنمو العمراني المتنامي في محافظة القطيف نظراً لأهميتها التاريخية الممتدة إلى ما قبل 5000 عام.
كما أشار الى مخطط المسك سيطرح مساحات وخيارات متعددة لتلبية المتطلبات الجديدة لرفاهية العيش ونمو الأعمال، وأن مساحات القطع السكنية في المخطط تبدأ من 500 م2 والتي يمكن تجزئتها لتتوائم مع الاحتياج الحالي والمستقبلي لقاطني المخطط.
ويتمتع مخطط المسك بميزات استثمارية وتجارية فريدة ومتنوعة، حيث إنه محاط بحزام تجاري مخصص للمباني المتعددة الطوابق ذات الاستخدامات المختلفة كالمعارض، والمكاتب، وشقق التمليك، والأنشطة التجارية الأخرى لتخدم الكثافة السكانية، والحركة التجارية النشطة المتوقعة في المخطط ليكون بذلك أرضاً خصبة للمستثمرين ورواد الأعمال.
ويشار إلى أن شركة السيف العقارية المالك للمشروع هي ثمرة التحالف الاستراتيجي بين مجموعة الرشيد الاستثمارية العريقة على الصعيدين المحلي والعالمي منذ العام 1978م، وشركة عمار القابضة إحدى أكبر الشركات الاستثمارية في المجال العقاري في المملكة. وقد دشنت الشركة انطلاقتها من خلال الظفر بأكبر عملية استحواذ لمشروع عقاري من حيث القيمة السوقية في المملكة.
كما تمتلك شركة عمار العقارية المسوق للمشروع سجلاً حافلاً من الانجازات الكبيرة والمميزة خلال مسيرتها الممتدة في مجال التطوير، والاستثمار، والتسويق العقاري.