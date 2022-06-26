السِّيف وعمار: الأربعاء القادم موعداً للمزاد العلني لمخطط المسك بجزيرة تاروت

ويشار إلى أن شركة السيف العقارية المالك للمشروع هي ثمرة التحالف الاستراتيجي بين مجموعة الرشيد الاستثمارية العريقة على الصعيدين المحلي والعالمي منذ العام 1978م، وشركة عمار القابضة إحدى أكبر الشركات الاستثمارية في المجال العقاري في المملكة. وقد دشنت الشركة انطلاقتها من خلال الظفر بأكبر عملية استحواذ لمشروع عقاري من حيث القيمة السوقية في المملكة.