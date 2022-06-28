"السيف" و"عمار" تطرحان مخطط المسك بتاروت في المزاد العلني غدًا

تقيم شركة السيف وعمار العقارية، غدًا، مزادًا علنيًّا لبيع مخطط المسك السكني بتاروت، ويتميز مخطط المسك السكني والتجاري الاستثماري بميزات فريدة تضعه في صدارة المخططات؛ حيث يشتمل على مرافق وخدمات متكاملة تضعه على خارطة المدن الحضارية؛ حيث يقع بين جنباته مساحات مخصصة للمساجد والمدارس والحدائق، وممرات للمشاة، وأخرى لمواقف السيارات والمحلات التجارية، والتي تخدم جميعها قاطني مخطط المسك.