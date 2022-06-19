"الشؤون الإسلامية" بمكة تطلق برنامج جهود المملكة في خدمة الحرمين وضيوف الرحمن
أطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرّمة، برنامج محاضرات وكلمات دعوية يلقيها نخبة من أصحاب الفضيلة المشايخ والدعاة بعنوان: (جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن).
ويستعرض البرنامج جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما خلال العهود الزاهرة منذ تأسيسها على يد جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- حتى عصرنا الزاهر عصر الرؤية لمملكتنا الغالية (2030).
من جهته، قال مدير إدارة الدعوة والإرشاد بفرع الوزارة بمكة المكرّمة الشيخ أسامة بن علي الصيقل، خلال محاضرته في جامع الوالدين بمحافظة جدة: "بعد أن كان الحج عبادة محفوفة بالمخاطر والمهالك أصبح اليوم -بفضل الله- ثم بما تقوم به المملكة منذ تأسيسها على يد المغفور له الإمام الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- وأبنائه البررة إلى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- حيث أصبح الحج عبادة تؤدى بأمن وأمان وراحة وسكينة وسعادة واطمئنان.
وأضاف، المملكة لا تتحدث عن جهودها وما تقوم به من أعمال وإنجازات لخدمة جميع المسلمين في الحج وراحتهم، بل أصبح العالم أجمع يتحدث عن تميز المملكة في خدمة الحجيج وراحتهم والقدرة الفائقة على تنظيم الحج والحمد الله.
وأكد الصيقل، لا شك أن المملكة العربية السعودية تبذل الغالي والنفيس وتسخير أفضل وأحدث الوسائل في سبيل تيسير الحج على حجاج بيت الله الحرام، وقاصدي مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
وأوضح الصيقل، أن هذه البرامج النوعية تأتي بتوجيهات واهتمام ومتابعة من وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، لبيان الجهود المباركة التي تقوم بها قيادتنا الرشيدة في شتى المجالات.
واختتم حديثه بأن المملكة التي منّ الله عليها بأن جعلها مهبط الوحي، ومنبع الرسالة، وقبلة المسلمين، فأشرقت منها أنوار التوحيد وعمت الأرجاء وأضاء سناها جميع البقاع والأنحاء، حريصة على بذل الغالي والنفيس في سبيل خدمة الحج والحجاج والحرمين الشريفين وضيوف الرحمن وتوفير كل سبل راحة حتى يؤدوا مناسكهم براحة وسكينة وأمان، سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على عظيم ما يقدمانه للإسلام والمسلمين وما يلقونه من دعوات صادقة من أبناء الأمة الإسلامية في كل أصقاع الأرض.