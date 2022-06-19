"الشؤون الإسلامية" بمكة تطلق برنامج جهود المملكة في خدمة الحرمين وضيوف الرحمن

واختتم حديثه بأن المملكة التي منّ الله عليها بأن جعلها مهبط الوحي، ومنبع الرسالة، وقبلة المسلمين، فأشرقت منها أنوار التوحيد وعمت الأرجاء وأضاء سناها جميع البقاع والأنحاء، حريصة على بذل الغالي والنفيس في سبيل خدمة الحج والحجاج والحرمين الشريفين وضيوف الرحمن وتوفير كل سبل راحة حتى يؤدوا مناسكهم براحة وسكينة وأمان، سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على عظيم ما يقدمانه للإسلام والمسلمين وما يلقونه من دعوات صادقة من أبناء الأمة الإسلامية في كل أصقاع الأرض.