"الشؤون الإسلامية" تباشر تنفيذ المسابقة الكبرى للقرآن في تايلند

انطلقت، صباح يوم أمس الخميس، التصفيات الابتدائية للمسابقة الكبرى لحفظ القرآن الكريم التي تنظّمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب المستشار الإسلامي التابع للوزارة بسفارة السعودية في مملكة تايلند، بالتعاون مع مكتب شيخ الإسلام، والتي تقام بدعمٍ من المملكة وعلى المستوى الوطني.