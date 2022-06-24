"الشؤون الإسلامية" تحصد ثالث جوائزها الدولية في مجال التحول الرقمي هذا العام

في منجز وطني جديد، حققت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد جائزة أفضل امرأة قيادية في مجال التحول الرقمي، والتي فازت بها وكيلة الوزارة للتخطيط والتحول الرقمي المكلفة الدكتورة ليلي بنت حمد القاسم، وذلك في النسخة الثانية عشرة من المؤتمر الإقليمي للتحول الرقمي الذي أقيم بدبي، والذي يهدف لدعم وتحفيز التحول الرقمي، ويستهدف المنظمات الحكومية والقطاعات الأخرى والأفراد، وبرعاية كبرى شركات التقنية IBM.
واستقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمكتبه بالوزارة يوم أمس الدكتورة ليلي القاسم، وهنّأها بحصولها على الجائزة كقيادية متميزة في التحول الرقمي، مبيناً أن الوزارة وبدعم القيادة الرشيدة تسعى جاهدة لتقديم كافة خدماتها ضمن التحول الرقمي ومواكبة رؤية المملكة 2030.
من جانبها، شكرت الدكتورة ليلى بنت حمد القاسم، الوزير على دعمه ومساندته ومتابعته لكل أعمال ومناشط الوزارة محليًا ودوليًا، والتي أثمرت تحقيق هذه الجائزة، مؤكدةً أن الثقة والدعم الذي يوليه لكل منسوبي الوزارة هو الحافز لتحقيق المنجزات الوطنية والدولية.
يشار إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية حصلت على جائزتين دولية، الجائزة الأولى هي جائزة الريادة في الذكاء الاصطناعي (الفئة الأولى - الريادة في الذكاء الاصطناعي الحكومي للجهات التي أحدثت تغييرات إيجابية في ذات المجال) في معرض الرياض الدولي للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية 2022 المنعقد بالرياض خلال الفترة ما بين 22 و24 من الشهر الجاري، بمشاركة رؤساء قطاعات التقنية في الشركات الحكومية والخاصة المحلية والعالمية.
والجائزة الثانية جائزة الشرق الأوسط الـ27 لتميز الحكومة والمدن الذكية في فئة تميز المحتوى الإلكتروني، وهذه هي الجائزة الثانية التي تحصدها الوزارة عن تطبيقها تعليم الحج والعمرة الافتراضي ثلاثي الأبعاد متعدد اللغات والبيئات لخدمة الحجاج والمعتمرين.
ويأتي تحقيق الدكتورة ليلى بنت حمد القاسم للجائزة تتويج للجهود الحثيثة التي يبذلها الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في تمكين المرأة في المناصب القيادية في وزارة الشؤون الإسلامية، حيث كلفت كأول وكيلة في تاريخ وزارة الشؤون الإسلامية منذ إنشائها قبل 24 عاماً.
الجدير بالذكر أن هذا المؤتمر الذي عُقِد بالإمارات في دورته الحالية شمل خبراء وقادة للتحول الرقمي حول العالم، وسيعقد دورته القادمة في السعودية -بمشيئة الله- في العاشر من شهر أغسطس القادم.