"الشؤون الإسلامية" تحصد ثالث جوائزها الدولية في مجال التحول الرقمي هذا العام

يشار إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية حصلت على جائزتين دولية، الجائزة الأولى هي جائزة الريادة في الذكاء الاصطناعي (الفئة الأولى - الريادة في الذكاء الاصطناعي الحكومي للجهات التي أحدثت تغييرات إيجابية في ذات المجال) في معرض الرياض الدولي للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية 2022 المنعقد بالرياض خلال الفترة ما بين 22 و24 من الشهر الجاري، بمشاركة رؤساء قطاعات التقنية في الشركات الحكومية والخاصة المحلية والعالمية.