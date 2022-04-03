"الشؤون الإسلامية" تدشن برنامجي الملك لتفطير الصائمين وتوزيع التمور لعام 1443هـ

وأبان الملحق الديني بالسفارة الشيخ بدر العنزي في كلمته أهمية البرنامجين وفائدتهما لاسيما مع تضرر الكثير بسبب ما خلفته جائحة كورونا، مبيناً حرص الوزارة بمتابعة وإشراف معالي الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على أن تصل هذه البرامج والهدايا إلى أكثر من ألف وخمسمائة جهة مستفيدة في الهند والدول المجاورة لها عن طريق أكثر من (100) جهة من المراكز الإسلامية البارزة بإذن الله تعالى، موضحاً أن هذه الجهود تأتي وفق توجيهات القيادة الرشيدة، سائلاً الله تعال أن يجزيهم خير الجزاء على ما يقدمونه في خدمة الإسلام والمسلمين.