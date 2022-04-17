"الشؤون الإسلامية" تُدشِّنُ برنامج خادم الحرمين لإفطار الصائمين بجمهورية الكاميرون

دشَّنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في ياوندي، برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين بجمهورية الكاميرون لشهر رمضان هذا العام 1443هـ، بحضور القائم بأعمال السفارة عبدالرحمن بن إبراهيم الزبن، وحاكم المدينة داودا عثمان، وعدد من وسائل الإعلام الكاميرونية.