"الشؤون الإسلامية" تدشن برنامج خادم الحرمين لإفطار الصائمين بـ"كازاخستان"

دشّنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس الجمعة، برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لتفطير الصائمين، وتوزيع التمور في جمهورية كازاخستان، بحضور ممثل سفارة المملكة عبدالقادر بن نزار العلي، والقائم بأعمال الملحقية الثقافية بالسفارة طلال بن ضيف الله المالكي، والمشرف على برنامج التفطير صالح بن محمد بن نصيف، وعدد من أعضاء السفارة.