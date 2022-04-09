"الشؤون الإسلامية" تدشن برنامج خادم الحرمين لإفطار الصائمين بـ"كازاخستان"

دشّنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس الجمعة، برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لتفطير الصائمين، وتوزيع التمور في جمهورية كازاخستان، بحضور ممثل سفارة المملكة عبدالقادر بن نزار العلي، والقائم بأعمال الملحقية الثقافية بالسفارة طلال بن ضيف الله المالكي، والمشرف على برنامج التفطير صالح بن محمد بن نصيف، وعدد من أعضاء السفارة.
ويهدف البرنامج إلى توزيع 350 سلة غذائية يستفيد منها 1400 شخص، وتوزيع 8 أطنان من التمور خلال شهر رمضان المبارك.
وعبّر عدد من المستفيدين من البرنامج، عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على جهودهما الحثيثة والكبيرة المقدّمة لمسلمي كازاخستان، وتلمس احتياجاتهم؛ لا سيما في الشهر الكريم.. سائلين الله أن يديم على المملكة تقدّمها ورقيها في ظل قيادتها الرشيدة.