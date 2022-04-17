"الشؤون الإسلامية" تدشن برنامج خادم الحرمين لإفطار الصائمين فى الكاميرون

فيما عبر عدد من المستفيدين من البرنامج عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولى عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ على جهودهما الحثيثة والكبيرة المقدمة لجميع المسلمين في أنحاء العالم، وتلمس احتياجاتهم لا سيما في الشهر الكريم، سائلين الله أن يديم على المملكة تقدمها ورقيها في ظل قيادتها الرشيدة.