"الشؤون الإسلامية" تُدشن برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين في البوسنة والهرسك

من جانبهم، أشاد عدد من الشخصيات الإسلامية في البوسنة والهرسك بالجهود الكبيرة والمتواصلة التي تقدمها المملكة للمراكز الإسلامية في الخارج، مؤكدين أن البرنامج يُعد معلماً إسلامياً رائداً يجتمع فيه المسلمون على مائدة الإفطار بقلوب مفعمة بالإيمان واليقين متضرعين إلى المولى القدير أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خيراً على دعمه لهذه المشاريع المباركة.