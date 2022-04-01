"الشؤون الإسلامية" تدشن برنامج هدية خادم الحرمين من التمور بماليزيا

أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في ماليزيا، اليوم، برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين للتمور في شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ، الذي يستهدف توزيع حوالي سبعة أطنان من التمور على الجمعيات الخيرية والمراكز الإسلامية في ماليزيا.