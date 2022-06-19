"الشؤون الإسلامية" تستقبل أولى طلائع الحجاج القادمين للمملكة عبر منفذ جديدة عرعر

وكلف فرع الوزارة بالمنطقة عددًا من الدعاة والمترجمين للإجابة عن استفسارات الحجاج الدينية ومناسك الحج، كما قُدمت مجموعة من المطويات والكتيبات التي تسهم في إرشاد وتعليم الحاج بأحكام المناسك بكل يسر وطمأنينة، وفق الهدي النبوي، وبعدد من اللغات العالمية، وتوزيع عدد من المصاحف طباعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، إلى جانب توفير شاشات مكتبية رقمية تحوي مواد علمية تمكن الحجاج من تحميلها عبر جوالاتهم لمتابعة أعمال الحج، وجميع التعليمات التي يحتاجها الحاج والمعتمر في رحلته وحتى ختام المناسك.