"الشؤون الإسلامية" تستكمل تزويد مساجد المشاعر بنصف مليون نسخة من المصاحف

وأوضحت الوزارة أن هذه الكمية من المصاحف تم توفيرها حسب الاحتياج في كل من مسجد نمرة بعرفات، ومسجد المشعر الحرام بمزدلفة، ومسجد الخيف بمشعر منى، ومساجد الحل والواقعة في طريق الحجاج بالمنطقة المركزية.