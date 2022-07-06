"الشؤون الإسلامية" تستكمل تزويد مساجد المشاعر بنصف مليون نسخة من المصاحف

أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنوّرة، تزويد مساجد منطقة المشاعر المقدّسة ومساجد الحل والواقعة بالمنطقة المركزية بـنصف مليون نسخة من المصاحف الشريفة وترجمة كلمات القرآن الكريم بلغات عالمية.
جاء ذلك في إطار الجهود التي تقدمها الوزارة في سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام وتوفير كل ما يحتاجون إليه لأداء فريضتهم بكل يسر وسهولة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الكمية من المصاحف تم توفيرها حسب الاحتياج في كل من مسجد نمرة بعرفات، ومسجد المشعر الحرام بمزدلفة، ومسجد الخيف بمشعر منى، ومساجد الحل والواقعة في طريق الحجاج بالمنطقة المركزية.