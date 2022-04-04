"الشؤون الإسلامية" تسخّر التقنية الحديثة لتوعية المعتمرين

وأوضحت الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، في تقرير لها، أنه تم تكليف عدد من الدعاة والداعيات للعمل في موسم العمرة لهذا العام 1443هـ؛ للرد على أسئلة المعتمرين من خلال كبائن التوعية الإسلامية في جامع التنعيم ومسجد الجعرانة ومصليات المنطقة المركزية، بالإضافة إلى إلقاء الكلمات الوعظية والدروس والمحاضرات في تلك المصليات والمساجد.