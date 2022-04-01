"الشؤون الإسلامية" تسلم هدية خادم الحرمين من المصاحف الشريفة لدولة الجابون

سلمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد هدية خادم الحرمين الشريفين من المصاحف الشريفة من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف للمجلس الأعلى الإسلامي بالجابون، حيث قام بذلك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الجابون عبد الرحمن بن سالم الدهاس، خلال مراسم الاستقبال التي تمت بمقر السفارة، بحضور عدد من الشخصيات الإسلامية ومنسوبي السفارة.