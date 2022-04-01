"الشؤون الإسلامية" تسلم هدية خادم الحرمين من المصاحف الشريفة لدولة الجابون

سلمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد هدية خادم الحرمين الشريفين من المصاحف الشريفة من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف للمجلس الأعلى الإسلامي بالجابون، حيث قام بذلك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الجابون عبد الرحمن بن سالم الدهاس، خلال مراسم الاستقبال التي تمت بمقر السفارة، بحضور عدد من الشخصيات الإسلامية ومنسوبي السفارة.
وبهذه المناسبة شكر رئيس المجلس الأعلى الإسلامي بالجابون الإمام إسماعيل أوسيني أوسا، حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله على هذه الهدية القيمة والتي تزامنت مع حلول شهر رمضان المبارك شهر القرآن، مؤكداً أنها هدية مقدرة من مسلمي الجابون وتجسد عناية السعودية بالقرآن الكريم منهج الحياة للمسلمين.
من جانبه أكد السفير الدهاس حرص المملكة على خدمة الإسلام والمسلمين وبناءً على توجيهات مقام خادم الحرمين الشريفين في خدمة الإسلام والمسلمين واهتمامه حفظه الله بالقرآن الكريم من خلال مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية، وذلك تماشياً مع دور المملكة في خدماتها الجليلة ودورها الريادي في العالم الإسلامي.