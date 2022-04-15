"الشؤون الإسلامية" تصدر توجيهَيْن بإقامة صلاة التهجد في العشر الأواخر وعدم الإطالة بالقنوت

وشدّدت الوزارة على أنها رصدت تجاوزات من قِبل عددٍ من الائمة في الإطالة الشاقة بالدعاء وتحويله إلى موعظة، ورفع الصوت والمبالغة في ذلك والسجع المتكلف مع الترتيل والترنيم، ومخالفة السنة في ذلك.