"الشؤون الإسلامية" تصدر ضوابط مشاريع تفطير الصائمين خلال رمضان

واشتملت الضوابط أن تتقدم الجمعية والمؤسسة الأهلية المنفّذة لمشروع إفطار الصائمين حال رغبتها إقامة المناشط الدعوية المصاحبة للمشروع بطلب ترخيص البرنامج من الوزارة، إضافة إلى أن تلتزم الجمعية والمؤسسة الأهلية المنفذة لمشروع إفطار الصائمين توفير وجبات الإفطار من المحال أو الأماكن المرخص لها من قِبل البلدية، وفي حال تلقيها التبرع على شكل وجبات عينية؛ فيشترط أن يكون الإفطار العيني مجهزاً من قِبل المحال والأماكن المرخصة من قِبل البلدية.