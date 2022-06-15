"الشؤون الإسلامية" تعلن جاهزية مسجد الخيف بمشعر مِنى لاستقبال ضيوف الرحمن

ويعد مسجد الخيف محل اهتمام وعناية خلفاء المسلمين على مر التاريخ، كما شهد في عهد الدولة السعودية أكبر توسعة في تاريخه وذلك في عام 1407هـ، حيث تبلغ مساحته (23.500) متر مربع، ويتسع لـ(25.000) ألف مصلٍ، وبه أربع منارات، كما زود بجميع المستلزمات من إضاءة وتكييف وفرش، ومجمع لدورات المياه به أكثر من ألف دورة مياه وثلاثة آلاف صنبور للوضوء.