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"الشؤون الإسلامية" تفتح المجال لتلقي بلاغات التعدي على المساجد وخدماتها
بعد قرار "آل الشيخ".. وعبر مركز الاتصال الموحد في الوزارة "1933"
أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عن فتح المجال لتلقي البلاغات الخاصة بالتعدي على مرافق المساجد وخدماتها، عبر مركز الاتصال الموحد في الوزارة "1933"، لمنع التعديات على أملاك المساجد ومرافقها واستغلالها، والتعديات على تيارات الكهرباء والماء، وكل ما يتصل بخدمات المساجد.
يأتي ذلك في إطار القرار الذي أصدره وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ مؤخرًا، بإنشاء إدارة حماية مرافق المساجد وخدماتها؛ حماية للمال العام، ومنع الهدر والتعديات على أملاك المساجد ومرافقها وخدماتها؛ تحقيقًا لرسالة الوزارة، ومواكبة لرؤية المملكة 2030.