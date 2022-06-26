"الشؤون الإسلامية" تفتح المجال لتلقي بلاغات التعدي على المساجد وخدماتها

يأتي ذلك في إطار القرار الذي أصدره وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ مؤخرًا، بإنشاء إدارة حماية مرافق المساجد وخدماتها؛ حماية للمال العام، ومنع الهدر والتعديات على أملاك المساجد ومرافقها وخدماتها؛ تحقيقًا لرسالة الوزارة، ومواكبة لرؤية المملكة 2030.