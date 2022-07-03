"الشؤون الإسلامية" تُفعّل خدمة "الرد الآلي" لفتاوى واستفسارات الحجاج

فعّلت الأمانة العامة للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم الأحد، خدمة الرد الآلي.
يأتي ذلك عبر الهاتف المجاني 8002451000؛ للإجابة على الفتاوى والاستفسارات الخاصة بالحج على مدار الساعة بعشر لغات عالمية.
وبمشاركة علماء ودعاة ومترجمين مختصين يعملون طيلة فترة الحج، في إطار الجهود التي تقدمها الوزارة لتوعية وتبصير الحجاج بأعمال الحج ضمن خطتها بالحج للعام الجاري.
يذكر أن خدمة الرد الآلي، ضمن الخدمات التوعوية والإرشادية التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية لحجاج بيت الله الحرام، في بيان صفة الحج والعمرة وأنواع النسك وكل ما يتعلق باستفسارات الحجاج والمعتمرين.
وتقدم الوزارة هذه الخدمة بعشر لغات عالمية هي: "العربية، الإنجليزية، الفرنسية، التركية، الهندية، الأوردو، الهوسا، الإندونيسية، البنغالية، الأمهرية".
وجاء اختيار هذه اللغات بناءً على دراسة ميدانية للغات الأكثر شيوعًا في العالم وبين ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين؛ حيث تحتلّ اللغة الإنجليزية المرتبة الأولى بـ 1800 مليون شخص يتحدثون بها.
ويتحدث الهندية (الأردو) 829 مليون شخص، والعربية 480 مليون شخص.
بينما يتحدث اللغة الإندونيسية 234 مليون شخص، والفرنسية 213 مليون شخص، والبنغالية 207 ملايين شخص.
يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية وبتوجيهات مباشرة من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، تسعى بكامل طاقاتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام، ومن ذلك توفير وسائل الإجابة على الاستفتاءات عبر أحدث وسائل التقنية المتاحة.
وأشار إلى أن خدمة الرد الآلي لاستفسارات وفتاوى الحج أثبتت كفاءتها بالتسهيل على الحجاج في الوصول إلى الإجابة الشافية عن إشكالاتهم الشرعية بالحج.