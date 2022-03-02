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"الشؤون الإسلامية" تنفّذ أكثر من مليونَي برنامج دعوي خلال عام 2021م

في مختلف مناطق المملكة وبلغ عدد المحاضرات والدروس 111.870
"الشؤون الإسلامية" تنفّذ أكثر من مليونَي برنامج دعوي خلال عام 2021م
واس
واس

نفّذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بوكالتها للدعوة والإرشاد، خلال العام الماضي 2021م، ما مجموعه (2,122,450) عملاً دعوياً تضمن المحاضرات والكلمات والدروس العلمية والندوات والدورات والمسابقات واللقاءات والرسائل والمقاطع الدعوية، وذلك في مختلف مناطق المملكة.

وبلغ عدد المحاضرات والدروس (111.870) محاضرة ودرساً، و(3,932) دورة علمية، و(88,032) كلمة وعظية، و(7.383) ندوة علمية، و(3.413) حلقة توجيهية، و(51.458) رسالة ومقطعاً دعوياً، و(1.073) مسابقة، قام بها عدد من دعاة الوزارة الرسميين والمتعاونين.

كما وُزع (323,278) مصحفاً، و(139,635) شريطاً دعوياً، و(426,334) نشرة توعوية، و(875,337) كتاباً دعوياً، و(46,045) إعارة للكتب العلمية، كما نُفذ (31,568) جولة دعوية، و(3,612) زيارة مختلفة للدوائر الحكومية.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
الشؤون الإسلامية

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