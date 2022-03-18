"الشؤون الإسلامية" تنقل وقائع الحفل الختامي لمسابقة الملك سلمان للقرآن بالبث المباشر.. الليلة

توفر وزارة الشؤون الإسلامية المشرفة على المسابقة بثًا مباشرًا لنقل كافة وقائع الحفل الختامي لمسابقة جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتفسيره وتجويده، في دورتها 23 للقنوات التلفزيونية، كما ستنقل وقائع الحفل الختامي عبر قنواتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.
يأتي ذلك في إطار الجهود الإعلامية الحثيثة التي تواكب بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للحدث القرآني الكبير؛ حيث تختتم المسابقة فعالياتها اليوم الجمعة بحفل تكريمي يشرفه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض.
وأكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أهمية تهيئة كافة السبل للقنوات الفضائية للمشاركة في البث المباشر والنقل الحي لهذا المحفل القرآني الذي يحمل اسم قائد مسيرة العطاء والتنمية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزي، وإتاحة الفرصة للمتابعين داخل المملكة وخارجها لمشاهدة هذا الحدث القرآني الكبير.
يُذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية نظمت التصفيات النهائية افتراضيًا بمشاركة "119" متسابقًا ومتسابقة تأهلوا من أصل "3500" ممن شاركوا في التصفيات الأولية من مختلف مناطق المملكة في فروع المسابقة الستة، وشاركت جميع فروع الوزارة بمناطق المملكة في تهيئة مقار للمتسابقين المشاركين بالتصفيات النهائية، الذين جرى الاستماع لقراءاتهم عبر الشبكة والتطبيقات الإلكترونية.
ويقام حفل تكريم الفائزات بالجائزة بتشريف حرم خادم الحرمين الشريفين، سمو الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين، مساء يوم السبت 16/ 8/ 1443هـ، بفندق الريتز كارلتون.
جدير بالذكر أن تردد البث التلفزيوني المباشر للحفل الختامي هو:
Arabsat B4
Dl: 12670 H
SR: 4.44
FEC: 3/4