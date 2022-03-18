"الشؤون الإسلامية" تنقل وقائع الحفل الختامي لمسابقة الملك سلمان للقرآن بالبث المباشر.. الليلة

يُذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية نظمت التصفيات النهائية افتراضيًا بمشاركة "119" متسابقًا ومتسابقة تأهلوا من أصل "3500" ممن شاركوا في التصفيات الأولية من مختلف مناطق المملكة في فروع المسابقة الستة، وشاركت جميع فروع الوزارة بمناطق المملكة في تهيئة مقار للمتسابقين المشاركين بالتصفيات النهائية، الذين جرى الاستماع لقراءاتهم عبر الشبكة والتطبيقات الإلكترونية.