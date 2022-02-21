"الشؤون الإسلامية" تواكب يوم التأسيس بفعاليات تجسّد الانتماء للوطن

أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد استعداداتها للاحتفاء بيوم التأسيس الذي يتزامن مع اليوم 22 فبراير من كل عام يوماً لذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود في منتصف عام 1138هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727م، وذلك في إطار الجهود التي تقدّمها الوزارة لمواكبة المناسبات الوطنية.

وتوشحت الوزارة باللوحات التي تواكب الذكرى بمقرها بالرياض وعبر مباني فروعها بمناطق المملكة، كما جهّزت أروقة الوزارة وفروعها بالشاشات التفاعلية، والتي تعرض تصاميم وبروشورات تحمل كلمات تواكب الذكرى وتحاكي تاريخ التأسيس، وأيضاً الكلمات الخالدة لقادة المملكة.

وحرصت الوزارة على أن تتضمن اللوحات والشاشات وعبر منابرها الإعلامية بقنوات التواصل الاجتماعي عبارات تحمل في مجملها تأصيل مبدأ الانتماء والمواطنة واللحمة الوطنية لدى شرائح المجتمع، والتأكيد على واجب الفرد والجماعة تجاه الوطن والحفاظ على مقدراته ومكتسباته، إلى جانب التذكير بنعمة بناء وتوحيد الدولة السعودية الممتدة على مدى ثلاثة قرون والتنويه والإشادة بجهود ولاة أمرها في خدمة الإسلام والحرمين الشريفين ورقي الوطن وازدهاره.