"الشؤون الإسلامية" توزع 150 ألف عبوة ماء باردة على الحجاج في يوم عرفة

أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في فرعها بمنطقة مكة المكرمة؛ مبادرة تطوعية تهدف لتوزيع 150 ألف عبوة من الماء البارد على حجاج بيت الله الحرام؛ منها 100 ألف عبوة سيتم توزيعها على الحجاج فور قدومهم إلى مسجد نمرة في مشعر عرفات لأداء صلاتَي الظهر والعصر، و50 ألف عبوة ماء في مسجد المشعر الحرام بمزدلفة.
وتأتي المبادرة التطوعية في إطار حرص الوزارة في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، وتوفير كل ما من شأنه أداء المناسك بكل يسر وسهولة، إلى جانب تقديم آلاف من الخدمات التوعوية والإرشاد والمبادرات التقنية المميزة.
وحظيت برامج وجهود الوزارة المقدمة لضيوف الرحمن في موسم حج العام الحالي بإشادة واسعة وثناء من مختلف الحجاج الذين رفعوا شكرهم لقيادة المملكة العربية السعودية لتسخيرها كل سبل الراحة حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، سائلين الله أن يجزيهم خير الجزاء وأن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها من كل سوء ومكروه.