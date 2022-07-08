"الشؤون الإسلامية" توزع 150 ألف عبوة ماء باردة على الحجاج في يوم عرفة

أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في فرعها بمنطقة مكة المكرمة؛ مبادرة تطوعية تهدف لتوزيع 150 ألف عبوة من الماء البارد على حجاج بيت الله الحرام؛ منها 100 ألف عبوة سيتم توزيعها على الحجاج فور قدومهم إلى مسجد نمرة في مشعر عرفات لأداء صلاتَي الظهر والعصر، و50 ألف عبوة ماء في مسجد المشعر الحرام بمزدلفة.