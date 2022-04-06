"الشؤون الإسلامية" و"الإذاعة والتلفزيون" يبدآن برنامج "مشكاة الصائمين2"

ويتناول البرنامج خلال الشهر الفضيل موضوعات عن روحانية هذا الشهر الكريم، وعظمة التعبد والتقرب إلى الله؛ من خلال الذكر والدعاء، وقراءة القرآن، وأعمال الخير كافة، كما يتناول عددًا من الوقفات الإيمانية للصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح في تعلقهم وحبهم لهذا الشهر الفضيل.