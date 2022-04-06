"الشؤون الإسلامية" و"الإذاعة والتلفزيون" يبدآن برنامج "مشكاة الصائمين2"

بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة في الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي- بالتعاون مع هيئة الإذاعة والتلفزيون، برنامجها الرمضاني "مشكاة الصائمين 2" الذي يُعرض في تمام الساعة الرابعة وأربعين دقيقة مساء يوميًّا خلال شهر رمضان المبارك، على شاشة قناة السعودية sbc، بمشاركة عدد من الدعاة وأصحاب الفضيلة المشايخ وطلبة العلم.
ويتناول البرنامج خلال الشهر الفضيل موضوعات عن روحانية هذا الشهر الكريم، وعظمة التعبد والتقرب إلى الله؛ من خلال الذكر والدعاء، وقراءة القرآن، وأعمال الخير كافة، كما يتناول عددًا من الوقفات الإيمانية للصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح في تعلقهم وحبهم لهذا الشهر الفضيل.
ويأتي تنظيم هذا البرامج في إطار رسالة الوزارة الدعوية والإرشادية في نشر العلم الشرعي النافع، وتوعية أبناء المجتمع وإرشادهم، وغرس قيم الإسلام الحميدة في نفوسهم، ونشر الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف؛ تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة ومواكبة لرؤية المملكة 2030.