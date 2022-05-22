"الشؤون البلدية" تمكّن "الرياضة" من طرح الفرص الاستثمارية عبر "فرص"

وتأتي هذه الاتفاقية، في ضوء التعاون بين منظومتَي الاستثمار في القطاعين الرياضي والبلدي بما يسهم في رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، وتحسين البيئة الاستثمارية، إلى جانب جذب الاستثمارات وتعزيز الإيرادات غير النفطية وصولاً لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 مما يساعد في رفع جودة الحياة في مدن المملكة.