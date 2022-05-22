"الشؤون البلدية" تمكّن "الرياضة" من طرح الفرص الاستثمارية عبر "فرص"

وقّع الأمير عبدالعزيز بن تركي وزير الرياضة، وماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان في جدة، مذكرة تفاهم بين الطرفين، بحضور عدد من المسؤولين من الجهات ذات العلاقة.
وعلّق وزير الشؤون البلدية ماجد الحقيل، على التوقيع بقوله: تفعيلاً للتكامل بين الجهات الحكومية ومشاركة الخبرات والاستفادة من الموارد الحكومية المتاحة تشرّفت بحضور سمو وزير الرياضة بتوقيع مذكرة تفاهم بين "فرص" و"وزارة الرياضة" لتمكين وزارة الرياضة من طرح فرصها الاستثمارية عبر بوابة الاستثمار البلدي فرص .
وتأتي هذه الاتفاقية، في ضوء التعاون بين منظومتَي الاستثمار في القطاعين الرياضي والبلدي بما يسهم في رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، وتحسين البيئة الاستثمارية، إلى جانب جذب الاستثمارات وتعزيز الإيرادات غير النفطية وصولاً لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 مما يساعد في رفع جودة الحياة في مدن المملكة.
وتهدف المذكرة لتطوير وسائل طرح المشروعات والاستثمارات المندرجة تحت اختصاص الجهات الحكومية، عبر تمكين الوزارة من طرح فرصها الاستثمارية عن طريق بوابة "فرص"، من خلال رحلة مؤتمتة بالكامل وإجراءات ميسرة بما يمكّن من توسيع قاعدة المتنافسين ورفع مستوى الشفافية وتسهيل رحلة المستثمر للوصول للفرص الاستثمارية التي يتم طرحها من خلال بوابة موحدة.