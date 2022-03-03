"الشؤون البلدية والإسكان" تطلق برنامجين لتمكين قطاع التطوير العقاري

أعلنت وكالة التطوير العقاري بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن إتاحة التسجيل في برنامجي "دعم وتمكين المطورين العقاريين"، و"تحويل المقاولين إلى مطورين عقاريين"؛ بهدف تعزيز المعروض العقاري في المملكة من خلال تقديم خدمات متنوعة تسهم في تنمية القدرات وتوفير الممكنات والأدوات لتسهيل رحلة المطورين العقاريين.

ويأتي البرنامجان امتدادًا للجهود المبذولة لدعم وتمكين المطورين العقاريين بتقديم كافة التسهيلات الممكنة، وتنمية قدراتهم للارتقاء بصناعة التطوير العقاري، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى إعداد وتأهيل المقاولين المهتمين وتحويلهم إلى مطورين عقاريين من خلال تقديم الخدمات المساندة للدخول والعمل في سوق التطوير العقاري.

وقال وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتطوير العقاري عبدالرحمن بن عبدالله الطويل: برنامج تحويل المقاولين إلى مطورين عقاريين سيسهم في زيادة عدد منشآت التطوير العقاري المؤهلة بالسوق السعودي، ورفع كفاءة وقدرات المطورين العقاريين الجدد، وتلبية طلب المواطنين على الوحدات السكنية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد أن المطور العقاري المشارك في البرنامج سيحصل على عدد من الامتيازات في مقدمتها الحصول على دعم من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" من خلال برنامج جدير، بالإضافة إلى اعتماده من الشركة الوطنية للإسكان (NHC)، والحصول على شهادة تأهيل المطورين العقاريين لمشاريع البيع على الخارطة من برنامج "وافي".

ونوه وكيل الوزارة للتطوير العقاري إلى الشراكة الفاعلة بين كافة الجهات الحكومية والخاصة للخروج ببرامج نوعية ومستدامة تسهم في تنمية منظومة القطاع العقاري تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، منها: "بيت المنشآت"، "ريادة الأداء"، "وداي الأعمال"، "مبدعو الجودة"، "الوطنية للإسكان"، "المعهد العقاري السعودي"، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت".

ويمكن التسجيل في برنامج دعم وتمكين المطورين من خلال زيارة الرابط https://survey.housing.sa/survey/2617، كما يمكن التسجيل في برنامج تحويل المقاولين إلى مطورين عقاريين من خلال زيارة الرابط https://survey.housing.sa/survey/2618.