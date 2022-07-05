"الشائبي": تخفيض نِسَب الحجاج حرصًا على سلامتهم يحقق مقاصد الشريعة

وشدَّد الدكتور الشائبي خلال زيارته مقر شركة مطوفي حجاج الدول العربية على أن وزارة الشؤون الدينية التونسية تعوِّل على وعي الحاج التونسي والبناء الداخلي له بأهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات الخاصة بالسعودية، والمطبَّقة في موسم الحج، وخصوصًا الصحية منها في هذا الموسم الذي جاء بعد عامين من جائحة كورونا. لافتًا إلى أنهم يركزون في برامجهم التوعوية على هذه النقاط التي وُضعت بالأساس لصحة وسلامة وأمن ضيوف الرحمن.