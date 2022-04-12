الشابان "الحميد" و"غنيم" يفتتحان مقر "كيرفتشر ستديو" في جدة

وقدّما شكراً خاصاً لشركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات التي آمن المسؤولون فيها من البداية بموهبتهما، ومنحهما الفرصة كاملة في الكثير من الأعمال المشتركة التي تم تنفيذها، وثمّنا أيضاً الرعاية الخاصة والكريمة من الشركة لحفل افتتاح مقر كيرفتشر ستديو، مما يعكس دعم الشركة للطاقات والمواهب الوطنية الشابة للارتقاء وتقديم نفسها في ساحة المنافسة، ثقةً في هذه المواهب وتحقيقاً لرؤية 2030 التي تؤكد على قدرة الشاب والفتاة السعوديين في تخطي التحديات وتقديم الأفضل.