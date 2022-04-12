الشابان "الحميد" و"غنيم" يفتتحان مقر "كيرفتشر ستديو" في جدة

افتتح الشابان المبدعان المهندس عمر غنيم وبدر الحميد مقر مشروعهما الذي انطلق في عام 2016 "كيرفتشر ستديو" في مدينة جدة؛ المتخصص في تصوير وإنتاج الإعلانات التجارية وصناعة المحتوى.
وبدأت فكرة كيرفتشر ستديو كهواية وشغف لفن التصوير حتى تحوّل إلى مشروع من قبل المؤسسَيْن بدر الحميد وعمر غنيم قدما من خلاله أعمالهما عبر مشروعات عدة داخل المملكة وخارجها في أكثر من مجال.
وكانت أجمل لحظات مسيرتهما مع نهاية عام 2021م عندما فازت شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات بجائزة أفضل حملة تسويقية مقدمة من جوائز بي أر أرابيا للسيارات، والتي تم تنفيذ محتواها المرئي في كيرفتشر ستديو.
وتحدث المؤسِسَان بدر الحميد وعمر غنيم عن مشروعهما بالقول: إنه بدأ كفكرة في مكتب صغير جداً حوّلا من خلاله شغفهما وأحلامهما إلى كيان مستقل يقدم خدماته لكبرى الجهات والشركات في مجال إنتاج المحتوى وتقديمه بشكل مميز وعصري بما يحقق لهذه الجهات الانتشار والأهداف التي تتطلع للوصول إليها لدى عملائها.
وقدّما شكراً خاصاً لشركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات التي آمن المسؤولون فيها من البداية بموهبتهما، ومنحهما الفرصة كاملة في الكثير من الأعمال المشتركة التي تم تنفيذها، وثمّنا أيضاً الرعاية الخاصة والكريمة من الشركة لحفل افتتاح مقر كيرفتشر ستديو، مما يعكس دعم الشركة للطاقات والمواهب الوطنية الشابة للارتقاء وتقديم نفسها في ساحة المنافسة، ثقةً في هذه المواهب وتحقيقاً لرؤية 2030 التي تؤكد على قدرة الشاب والفتاة السعوديين في تخطي التحديات وتقديم الأفضل.