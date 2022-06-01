الشارع الياباني في "سيتي ووك" بموسم جدة يتزين بثقافة الأنمي والمانجا

يشهد الشارع الياباني في منطقة "سيتي ووك"، بموسم جدة إقبالاً كبيراً من زوار الموسم؛ الحريصين على التعرف على عراقة الثقافة اليابانية وتميزها وتذوق الأكلات اليابانية المختلفة.
وتضفي إضاءات الزينة على الشارع الياباني والمستوحاة من إضاءات العاصمة طوكيو على المكان رونقاً خاصاً، مما زاد من جاذبية المنطقة للزوار الذين يحرصون على التقاط الصور التذكارية أمام معالم الحضارة اليابانية بالديكورات والألوان المتناسقة وغير ذلك من عروض وتجارب.
وتمثل "قرية الأنمي" التي تم تصميمها بقالب يعكس المحتوى والمضمون الذي تثريه المنطقة والرسوم المتحركة التي تحتضنها إلى جانب الأجنحة ومتاجر المقتنيات ومنتجات الأطفال والدمى التذكارية والمجسمات النادرة التي تحظى بطلب عال من الزوار.
وتضم القرية متجر مخصص "للمانجا" يتيح اقتناء مجلاتها للصغار والشباب تتضمن معلومات تثقيفية ورسومات لشخصيات الأنمي بكل مقوماتها وعناصرها ويتوسط القرية مسرح بالهواء الطلق تقام على خشبته مجموعة من الفعاليات المصاحبة بنشر الثقافة اليابانية الموسيقية والفعاليات المنوعة.