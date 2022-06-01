الشارع الياباني في "سيتي ووك" بموسم جدة يتزين بثقافة الأنمي والمانجا

وتضفي إضاءات الزينة على الشارع الياباني والمستوحاة من إضاءات العاصمة طوكيو على المكان رونقاً خاصاً، مما زاد من جاذبية المنطقة للزوار الذين يحرصون على التقاط الصور التذكارية أمام معالم الحضارة اليابانية بالديكورات والألوان المتناسقة وغير ذلك من عروض وتجارب.