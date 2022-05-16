"الشبانات": ما نستورده من أوكرانيا وروسيا يمكن تعويضه.. والحرب لن تؤثر على المملكة

أكد نائب محافظ المؤسسة العامة للحبوب زيد الشبانات أن الأزمة التي حدثت بين أوكرانيا وروسيا لها أثر، ولكن ليس على السعودية، مبيناً أن كمية الحبوب التي نستوردها من أوكرانيا وروسيا ممكن تعويضها من أي قارة أخرى مثل أمريكا الجنوبية.
وقال خلال لقاء برنامج "في العلن" على القناة السعودية: إن المملكة تعتمد على عدة مصادر وجهات وقارات ودول وليس على مصدر واحد لتأمين مخزونها من الحبوب، منوهاً بوجود نسبة من القمح في السوق المحلي تزرع بتوجيهات من القيادة الرشيدة.
وأشار "الشبانات" إلى أن المؤسسة وقعت في الشهر الماضي عقدا بتأمين كمية كبيرة جداً من الحبوب ستكون متوافرة في نهاية السنة الميلادية في الربع الرابع حيث ستكون موجودة في سوق المملكة، مختتماً أنه ولله الحمد المخزون من الحبوب موجود وفي خطة استراتيجية تعمل عليها المملكة.