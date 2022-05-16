"الشبانات": ما نستورده من أوكرانيا وروسيا يمكن تعويضه.. والحرب لن تؤثر على المملكة

أكد نائب محافظ المؤسسة العامة للحبوب زيد الشبانات أن الأزمة التي حدثت بين أوكرانيا وروسيا لها أثر، ولكن ليس على السعودية، مبيناً أن كمية الحبوب التي نستوردها من أوكرانيا وروسيا ممكن تعويضها من أي قارة أخرى مثل أمريكا الجنوبية.