"الشثري": لهذه الأسباب استحقت المملكة أن تكون مركزًا للمصرفية الإسلامية العالمية

3. الاستفادة من السلع الكبيرة الموجودة في المملكة؛ حيث تعتبر المملكة من أولى دول العالم المصدرة للبترول ومشتقاته، والتمور، ولم تتم الاستفادة من هذه السلع بالشكل المطلوب، ومن ذلك إنشاء بورصة عالمية تتميز بالتزامها بأحكام الشريعة الإسلامية، وقد بادرت حكومة ماليزيا إلى تأسيس بورصة زيت النخيل أو بورصة السلع الماليزية للاستفادة من زيت النخيل؛ حيث تعتبر ماليزيا ثاني دولة مصدرة لهذا المنتج ويتعامل بها عدد من البنوك في المملكة، وضمن فريق التأسيس لها مصرف الراجحي وبنك التمويل الكويتي من دول الخليج.