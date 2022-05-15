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الشرطة تلاحق المُعتدين.. و"سبق" ترصد المخالفين.. مجهولون يخرجون "ساهر" بـ"شوحط أبها" عن الخدمة

مطالبات بحمايته.. و"آل هادي": لو أنه رجلٌ لكافأته على مساهمته في وقف نزيف الدماء
الشرطة تلاحق المُعتدين.. و"سبق" ترصد المخالفين.. مجهولون يخرجون "ساهر" بـ"شوحط أبها" عن الخدمة
جهاز "ساهر" يتعرض للاعتداء
محمد طيران
محمد طيران

تسبب مجهولون في إخراج جهاز ساهر للرصد الآلي للسرعة الواقع على المخرج الشمالي لمدينة أبها "شوحط" صباح اليوم وتحديداً عند الساعة الثانية عشرة وخمس دقائق عن الخدمة بعد الإيقاع به أرضاً، حيث بدا وهو على جانبه.

ووثقت "سبق" الوضع الذي جعل الجهاز يعيش خارج خدمة الرصد الآلي لمتجاوزي السرعة المحددة، ما قد ينتج عنه ما لا يحمد عقباه بفعل التهور وتجاوز السرعة المحددة.

وتوالت المطالبات بحماية هذه الأجهزة التي ساهمت بعد إرادة الله في تقليل الحوادث الناتجة عن السرعة، بعد أن تمكنت من كبح جماح المتهورين ومخالفي أنظمة السير والمرور.

وقال عيسى آل هادي الألمعي: لو أن ساهر رجلٌ لكافأته على ما يقوم به من عمل ساهم في وقف نزيف الدماء وحماية الأرواح والممتلكات.

وكانت شرطة منطقة عسير قد نجحت في القبض على عدد من المخالفين بعدة مواقع بعد سلسلة من الاعتداءات على تلك الأجهزة، وتصويرها في بعض الأحيان.

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