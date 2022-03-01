الشرقية.. إغلاق منشأة وضبط 83 مخالفة للإجراءات الاحترازية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية 1031 جولة رقابية أمس، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، نتج عنها إغلاق منشأة مخالفة، وضبط 83 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا.

وأكّدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية المكثّفة على المنشآت، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية والتقيّد بالأنظمة الوقائية، وتطبيق الاشتراطات البلدية وتفعيل مبادرة "ممتثل" بجميع مدن المنطقة ومحافظاتها، والعمل على تعزيز الجانبين التوعوي والرقابي.

وأشارت الأمانة إلى أن مركز البلاغات الموحد 940 تلقى 9 بلاغات عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا، داعية الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات لمعالجتها.