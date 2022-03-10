الشرقية.. إغلاق 8 منشآت وضبط 270 مخالفة للتدابير الاحترازية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال الأيام الأربعة الماضية، 4015 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق 8 منشآت مخالفة، وضبط 270 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا".
وأكدت "الأمانة" استمرار جولاتها الرقابية؛ للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية في المراكز التجارية ومنافذ البيع ومتابعتها، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بكافة مدن ومحافظات المنطقة.
وأشارت إلى أن مركز البلاغات بالأمانة (940) تلقى 20 بلاغًا عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق "توكلنا"؛ داعية الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات يتم بها تجاوز الإجراءات الاحترازية والوقائية والمخالفات البلدية لمعالجتها.