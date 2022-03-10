الشرقية.. إغلاق 8 منشآت وضبط 270 مخالفة للتدابير الاحترازية

وأكدت "الأمانة" استمرار جولاتها الرقابية؛ للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية في المراكز التجارية ومنافذ البيع ومتابعتها، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بكافة مدن ومحافظات المنطقة.