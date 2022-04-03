الشرقية.. تحرير 496 مخالفة وإغلاق 7 منشآت غير ملتزمة بالاحترازات

وأكدت أمانة الشرقية، أن هذه الجولات تأتي ضمن جهودها في تكثيف الجانب الرقابي وتطبيق الاشتراطات والتعليمات البلدية، والإجراءات الاحترازية المحدثة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، واستمرار حملات التوعوية على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، وقصور الأفراح والمناسبات والاستراحات، والتأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية المحدثة، وتطبيق الاشتراطات البلدية والصحية.