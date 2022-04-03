الشرقية.. تحرير 496 مخالفة وإغلاق 7 منشآت غير ملتزمة بالاحترازات

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال الأسبوع الماضي 7273 جولة رقابية، وأخرى مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على الأسواق والمراكز التجارية والغذائية ومنافذ البيع، نتج عنها تحرير 496 مخالفة، وإغلاق 7 منشآت غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية المحدثة، وعدم التقيد بالاشتراطات البلدية والصحية والتعليمات.
وأكدت أمانة الشرقية، أن هذه الجولات تأتي ضمن جهودها في تكثيف الجانب الرقابي وتطبيق الاشتراطات والتعليمات البلدية، والإجراءات الاحترازية المحدثة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، واستمرار حملات التوعوية على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، وقصور الأفراح والمناسبات والاستراحات، والتأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية المحدثة، وتطبيق الاشتراطات البلدية والصحية.
وتلقت الأمانة عبر مركز (940)، 3084 بلاغًا حول المخالفات البلدية.