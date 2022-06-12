الشرقية.. ترسية مشروع "تخصصي" الخبر بإيرادات بلغت 150 مليون ريال

وأوضح أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد الجبير، أن هذا المشروع يأتي لخدمة المستفيدين والارتقاء بالخدمات الصحية وتعزيز عناصر جودة الحياة وتحقيق الاستدامة المالية، مشيراً أن المشروع يأتي ضمن 230 فرصة استثمارية طرحتها الأمانة في المنطقة أمام المستثمرين ورواد الأعمال.