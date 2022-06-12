الشرقية.. ترسية مشروع "تخصصي" الخبر بإيرادات بلغت 150 مليون ريال

أرست أمانة المنطقة الشرقية مشروع "المستشفى التخصصي" الاستثماري بمحافظة الخبر، الذي يقع على مساحة 12 ألف متر مربع، بإجمالي إيرادات 150 مليون ريال.
وأوضح أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد الجبير، أن هذا المشروع يأتي لخدمة المستفيدين والارتقاء بالخدمات الصحية وتعزيز عناصر جودة الحياة وتحقيق الاستدامة المالية، مشيراً أن المشروع يأتي ضمن 230 فرصة استثمارية طرحتها الأمانة في المنطقة أمام المستثمرين ورواد الأعمال.
وأكد المهندس الجبير أن المشروع يهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم المستثمرين ورواد الأعمال بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة، داعياً المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار إلى الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي "فرص" بكل سهولة للمشاركة بالفرصة الاستثمارية.
يذكر أن أمانة الشرقية نجحت خلال الفترة الماضية من ترسية وتوقيع عقود استثمارية بإجمالي إيرادات بلغت أكثر من ملياري ريال، إضافة إلى تحقيق التميز في منظومة الاستثمار والاستدامة المالية، ومعدل 100% في التحول الرقمي للمعاملات الاستثمارية.