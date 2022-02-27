الشرقية وأسواقها.. إغلاق 7 منشآت ورصد 486 مخالفة احترازات

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، الأسبوع الماضي، 7291 جولة رقابية، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها رصد 486 مخالفة، وإغلاق 7 منشآت، غير ملتزمة بالاشتراطات البلدية والصحية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفيروس "كورونا".

وتلقت الأمانة عبر مركز (940)، خلال الفترة المذكورة، 2734 بلاغاً حول المنشآت المخالفة للاشتراطات البلدية والصحية والإجراءات الاحترازية.

وأكّدت استمرار جولاتها الرقابية، على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع كافة، للتأكّد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، واستمرار تفعيل مبادرة "ممتثل" بمدن ومحافظات المنطقة كافة، داعيةً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة أو مخالفة بلدية من خلال مركز (940).