الشرقية.. 903 زيارات ترصد 64 مخالفة برأس تنورة خلال ثلاثة أشهر

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، 170 جولة تفتيشية على المنشآت التجارية ومراكز بيع المواد الغذائية بمحافظة رأس تنورة، تضمنت زيارة 903 محال، ونتج عنها إغلاق 10 محال، ورصد 64 مخالفة، وجرت مصادرة 840 كيلو جرام مواد غذائية، ولحوم غير صالحة للاستخدام.

وجرى خلال الفترة المذكورة إصدار 28 رخصة جديدة، وتجديد 124 رخصة، فيما بلغ عدد الرخص التي تم إلغاؤها 43 رخصة، ورخصتَي نقل ملكية تم التنازل عنهما، كما بلغ عدد الشهادات الصحية الصادرة لعمال الأغذية 430 شهادة

أما فيما يخص مسلخ المحافظة، فإن عدد الذبائح الواردة للمسلخ بلغ 3538 من الإبل والبقر والضأن والماعز، وفي مجال أعمال مكافحة الحشرات والقوارض تم استهلاك 64 مبيداً سائلاً، و26 كيلو بودرة، و10 كيلوات سموم للفئران، و110 مطهرات فينول.