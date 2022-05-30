الشركات الفرنسية تتطلع إلى سوق الترفيه السعودي وفتح مقرات بالرياض

وأشاد بالتطور اللافت الذي يشهده قطاع الترفيه بالمملكة في ظل رؤية المملكة 2030 والمشاريع الضخمة التي يجري تطويرها في هذا السياق، التي قال إنها بهرت العالم وأنها توفر فرصًا استثمارية كبيرة للشركات الفرنسية والتي يمكن أن تسهم بخبرتها في تطوير هذا القطاع وتحقيق مستهدفاته، كما يمكن لهذه الشركات فتح مقرات لها في الرياض لتعظيم الاستفادة من تلك الفرص.