الشركة السعودية للاستثمار الجريء تستثمر في أول صندوق للدين الجريء

يذكر أن الشركة السعودية للاستثمار الجريء هي شركة حكومية تأسست عام 2018م من قبل منشآت ضمن برنامج تطوير القطاع المالي. وساهمت الشــركة في تطويــر منظومــة الاســتثمار الجــريء من خلال الاستثمار في 30 صندوقاً استثمارياً في مجال الاستثمار الجريء والملكية الخاصة والاستثمار بالمشاركة مع خمس مجموعات مستثمرين ملائكيين ومدراء صناديق الاستثمار، وذلك لتحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق اســتثمار 3.8 مليار ريال سعودي (1$ مليار دولار أمريكي).