"الشريان" أول سعودي رئيس تحرير لعددٍ استثنائي لـ"النهار" اللبنانية

يعود الإعلامي السعودي داود الشريان لمهنة الصحافة مجددًا، بعد تجربة جديدة يخوضها، لكنها هذه المرة في الجمهورية اللبنانية.
وسيتولى "الشريان" في تجربته الجديدة رئاسة التحرير لعدد خاص تصدره صحيفة "النهار" اللبنانية، ليكون أول سعودي يتولى هذا المنصب.
وبدأت القصة حينما استضاف "الشريان" في برنامجه "مع الشريان" النجمة اللبنانية "إليسا"، التي تحدثت عن تجربتها مع صحيفة "النهار" من خلال العدد الخاص "نقطة ضوء" توليها رئاسة التحرير للعدد، فيما أشاد الشريان بصحيفة "النهار" ومسيرتها ومهنيتها.
وردّت رئيسة تحرير الصحيفة اللبنانية "نايلة تويني" عبر حساباتها على مواقع التواصل على الحلقة بالبرنامج بدعوة مقدمة للشريان بترؤس عدد خاص من "النهار"، وبدوره وافق داود على هذه الدعوة، وسيصدر عددها غدًا "الجمعة".
ويتناول العدد الذي يرأسه الشريان اللاجئين من الشباب والشابات في أوروبا ودول أخرى، وهم من كتب مواد العدد، بعد اجتماعات معهم، إضافة إلى القصص الإنسانية، وسيتضمن العدد الفنون الصحافية "التقرير، التحقيق، الحوار، القصة".
وسينقل العدد بالكلمات، والصور، واللوحات، مشاهد من حياة اللاجئين العرب، مشاهد معبرة؛ إذ سيركز المحتوى على الإنسان بكل تعابيره ومشاعره التي تنقلها الكلمة والصورة.
و"الشريان" له تجربة إعلامية طويلة ومميزة، وتولى فيها العديد من المناصب في مؤسسات إعلامية سعودية ودولية، ومنها "اليمامة "و"اليوم" و"البلاد" و"الرياض" و"المسلمون" ومجلة "الدعوة السلفية" و"الحياة"، كما تميزت مسيرته بالبرامج التلفزيونية على قنوات mbc، والعربية وتلفزيون دبي، وقناة sbc.