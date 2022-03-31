"الشريان" أول سعودي رئيس تحرير لعددٍ استثنائي لـ"النهار" اللبنانية

و"الشريان" له تجربة إعلامية طويلة ومميزة، وتولى فيها العديد من المناصب في مؤسسات إعلامية سعودية ودولية، ومنها "اليمامة "و"اليوم" و"البلاد" و"الرياض" و"المسلمون" ومجلة "الدعوة السلفية" و"الحياة"، كما تميزت مسيرته بالبرامج التلفزيونية على قنوات mbc، والعربية وتلفزيون دبي، وقناة sbc.