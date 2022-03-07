"الشريف إكس" تُوَقع اتفاقية مع محطات "بترولي" لتركيب شواحن للسيارات الكهربائية

وقعت "الشريف إكس" لحلول شواحن المركبات الكهربائية، اتفاقية مع "بترولي" الرائدة في تقديم خدمات بترولية متخصصة؛ للبدء في تركيب شواحن السيارات الكهربائية في محطاتها المنتشرة حول المملكة العربية السعودية.

وجرى توقيع الاتفاقية يوم الخميس الثالث من مارس في مقر مجموعة الشريف القابضة في الرياض من قِبَل نائب المدير العام لمجموعة الشريف أ.محمد مباركي، وأ.عبدالعزيز القحطاني الرئيس القانوني لبترولي، وبحضور من الإدارة العليا والمسؤولين من الجهتين.

هذا وتأتي الشراكة الأولى من نوعها امتدادًا لالتزام "الشريف القابضة" بالمساهمة النوعية في نقل أحدث تقنيات الطاقة النظيفة إلى المملكة. وخلال الأشهر المقبلة سيعمل الطرفان على نحوٍ وطيد حول المملكة في تركيب شواحن سريعة للمركبات الكهربائية في كل محطات "بترولي" التي تفوق 70 محطة إضافة إلى 15 أخرى قيد الإنشاء، لتوفير أفضل تجربة لمرتاديها من خلال أجهزة سريعة الشحن من نوع التيار المتدفق (DC) بقوة تتراوح من 50kW إلى 350kW.

وفق ذلك صرح الرئيس التنفيذي لمجموعة الشريف القابضة نواف بن فايز الشريف: "يمثل هذا التعاون نقلة نوعية في مجال تشغيل نقاط شحن السيارات الكهربائية في المملكة". وأضاف: "نتطلع في المجموعة لبناء شراكات متنوعة تُمَكّننا من توطين التقنيات الحديثة وتحسين مستوى الخدمات، كما نحرص في "الشريف إكس" على إرساء البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية كجزء من رؤية المملكة 2030، كما نهدف لتوسيع شبكتها إلى أكثر من 70 موقعًا من محطات بترولي في جميع أنحاء المملكة؛ لتسريع تقدم المركبات الكهربائية والإلكترونية السعودية".

من جهته أعرب الرئيس التنفيذي لـ"بترولي" أ.سالم بلعبيد، عن تطلعاته للتعاون المعزز لمساعي "بترولي" في مواكبة رؤية المملكة 2030 للتحول نحو الطاقة النظيفة وتمكين السيارات الكهربائية: "سيسهم هذا التعاون في تحقيق جملة من مستهدفات رؤية المملكة 2030 مثل تحسين الخدمات وتحقيق الاستدامة البيئية".

وأضاف: "فازت مجموعة الشريف القابضة بالمشروع لتيقننا بأنهم مؤهلون للمشاريع ذات النطاق الواسع، وستقوم الشريف إكس بتركيب أول شاحن في أحد محطات الرياض مستغلين موقعها الاستراتيجي في الربع الثاني من 2022، ومحققين من خلال المشروع رؤية بترولي في توفير خدمات متقدمة بكفاءات وطنية وحلول تتناسب مع تطلعات عملائنا".

يشار أن "بترولي" منذ نشأتها في عام 1976م، تُجدد خدماتها وفق رؤية طموحة وأصيلة حتى تناغمت اليوم مع رؤية المملكة 2030، وحيث إن شعارها الذي التزمت به تجاه عملائها "بترولي ثقة على الطريق"؛ فإن بترولي من الشركات المؤهلة والرائدة ذات الجهود العلمية للارتقاء بقطاع محطات الوقود ومراكز الخدمة في المملكة عبر سلسلة محطاتها التي تفوق 70 محطة، والمنتشرة على الطرق السريعة والإقليمية وداخل المدن، مصحوبة بأسطول حديث لنقل المحروقات يفوق الـ120 مقطورة؛ وفق منظومة قيمتها الرباعية هي: (الثقة، السلامة، الجودة، الابتكار)؛ لتكون الرائدة في تقديم الخدمات البترولية والنقليات وتجارة التجزئة على مستوى المملكة والخليج العربي؛ فهي تشمل مراكز خدمة للمركبات بمواصفات ومعايير عالية الجودة ومستويات الأمن والسلامة الشاملة والمحافظة على البيئة، إضافة إلى مضيها في طريق تنمية أنشطة المسؤولية الاجتماعية.

الجدير بالذكر أن مجموعة الشريف القابضة، الشركة الأم للشريف إكس التي تتخذ من جدة مقرًّا لها، تأسست عام 1980م، ونجحت حتى الآن في تنفيذ طيف واسع من المشاريع في مجالات تعزيز البنية التحتية لقطاع الطاقة، وتقديم الابتكارات وجلب التقنيات لقطاع الطاقة النظيفة السعودي، كما تتطلع المجموعة لتقديم مثال يُحتذى به للاستثمار المحلي في مشاريع الطاقة في المملكة العربية السعودية.