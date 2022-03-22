الشريف القابضة ومجموعة ماندارين أورينتال الفندقية يعيدان فندق شبرد التاريخي للحياة

كما أفاد الأستاذ نواف بن فايز الشريف الرئيس التنفيذي لمجموعة الشريف قائلًا: "من دواعي فخرنا أن نعلن أن مجموعة الشريف القابضة وشركة الشريف للسياحة والفنادق التابعة لها قد أبرمت -ولأول مرة في مصر- اتفاقا إداريًا مع مجموعة ماندارين أورينتال الفندقية لتشغيل وإدارة فندق شبرد ذو الـ 5 نجوم" ويضيف: "إيمانا منا بالقطاع السياحي في المنطقة، وبعين متطلعة للمستقبل، وبروح تعتز بصون الموروث العربي، وقعنا في عام 2020 اتفاقا يمتد لـ35 عاما مع (إيجوث) لتمويل وتطوير وتشغيل فندق شبرد في القاهرة، نعتز بتولي مشروع التطوير لهذا الصرح التاريخي على أرض مصر العريقة"