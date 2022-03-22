الشريف القابضة ومجموعة ماندارين أورينتال الفندقية يعيدان فندق شبرد التاريخي للحياة

وقعت مجموعة الشريف القابضة مع مجموعة ماندارين أورينتال الفندقية لــتولي إدارة وتشغيل فندق شبرد التاريخي في القاهرة.
حيث جرى حدث توقيع الاتفاقية يوم أمس الاثنين 21 مارس من قِبل خالد رفعت النائب الأول لرئيس المجموعة للاستثمارات والأعمال في مجموعة الشريف و جيمس رايلي الرئيس التنفيذي لمجموعة ماندارين أورينتال.
وذلك بحضورٍ من وزير قطاع الأعمال العام المصري السيد هاشم توفيق والسيد أسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة.
يذكر أن للفندق مكانته التاريخية إذ أنشئ عام 1841م، ويصنف حتى الآن ضمن أعرق الفنادق التاريخية على المستوى الإقليمي، بمكانه ذات صيت عالي في المجتمع المصري. إذ تجري عليه عمليات التجديد الشاملة على يد المصممة الداخلية الفرنسية سيبيل دي مارجيري، محافظةً على روح المبنى الأثري مع تعزيز المرافق والخدمات الحديثة. حيث سيعاد افتتاحه بحلته الجديدة عام 2024 تحت اسم ماندرين أورينتال شبرد القاهرة.
ويذكر أن مجموعة ماندرين أورينتال الفندقية هي الشركة المالكة والمشغلة لأكثر الفنادق والمنتجعات الفاخرة في العالم والحائزة على جوائز كبرى كما تدير 34 فندقًا و7 مجمعات سكنية في 24 بلدا.
وقد بدأت شركة الشريف للسياحة والفنادق (الشركة التابعة لمجموعة الشريف القابضة) تطوير وترميم فندق شبرد التاريخي في عام 2020 بتكلفة استثمارية تقدر بمبلغ 90 مليون دولار، بدءًا من تصميم أحدث الهندسة المعمارية بالإضافة للاستشارة الهندسية، مرورًا بوضع الخطة الاستراتيجية للأعمال التجارية، انتهاءً بالتصاميم الداخلية والتأثيث المستوحاة من روح الفندق التاريخية.
وفي هذا السياق صرح الأستاذ فايز بن عبدالحكيم الشريف رئيس مجلس الإدارة لمجموعة الشريف: "لأكثر من 40 عامًا، تطمح المجموعة إلى أن تكون مثالًا يقتدى به في السوق وتقديم أعمال متقدمة لأصحاب المصلحة وإحداث التغيير في المنطقة.
فاليوم تكمل المجموعة اللبنات الأساسية لقطاع الفندقة وتوقع اتفاقيات مع مجموعة ماندارين أورينتال الفندقية لإدارة فندق شبرد، الذي تتم عمليات تطويره بالحرص على حفظ موروثه التاريخي والثقافي الفريد"
كما أفاد الأستاذ نواف بن فايز الشريف الرئيس التنفيذي لمجموعة الشريف قائلًا: "من دواعي فخرنا أن نعلن أن مجموعة الشريف القابضة وشركة الشريف للسياحة والفنادق التابعة لها قد أبرمت -ولأول مرة في مصر- اتفاقا إداريًا مع مجموعة ماندارين أورينتال الفندقية لتشغيل وإدارة فندق شبرد ذو الـ 5 نجوم" ويضيف: "إيمانا منا بالقطاع السياحي في المنطقة، وبعين متطلعة للمستقبل، وبروح تعتز بصون الموروث العربي، وقعنا في عام 2020 اتفاقا يمتد لـ35 عاما مع (إيجوث) لتمويل وتطوير وتشغيل فندق شبرد في القاهرة، نعتز بتولي مشروع التطوير لهذا الصرح التاريخي على أرض مصر العريقة"
ويضيف الأستاذ خالد رفعت، النائب الأول لرئيس المجموعة للاستثمارات والأعمال: "أعتز بكوني جزءًا من مجموعة الشريف القابضة وأشهد هذا الحدث الهائل لتوقيع اتفاقية إدارة فندق شبرد مع مجموعة ماندرين اورينتال الفندقية".
وقال كذلك: "في إطار تضافر الجهود مع ماندرين اورينتال، وكونها تحتل مرتبة عالية كأحد مشغلي الفنادق المرموقين على الصعيد العالمي، سيكون فندق شبرد بالحلة الجديدة فندقًا هامًا محافظ على معالمه التاريخية"
كما قال جيمس رايلي الرئيس التنفيذي لمجموعة ماندارين أورينتال بهذا الخصوص: "يسرنا أن نوسع نطاق الضيافة من ماندارين أورينتال إلى مصر بعملنا مع مجموعة الشريف القابضة على إعادة هذا الفندق التاريخي إلى الحياة.
ويتيح المشروع فرصة مثالية لتعزيز علامتنا التجارية في الشرق الأوسط وأفريقيا، ونتطلع إلى خلق العديد من التجارب الفريدة لضيوفنا"
الجدير بالذكر أن مجموعة الشريف القابضة والتي تتخذ من جدة مقرًّا لها، تأسست عام 1980م ونجحت حتى الآن في تنفيذ طيف واسع من المشاريع في مجالات تعزيز البنية التحتية لقطاع المقاولات، وتقديم الابتكارات واجتذاب المواهب في مجالات البناء والطاقة والعمارة، مستلهمة في ذلك روح رؤية 2030.
يعمل قسم الطاقة للمجموعة على مشاريع بقيمة 2 مليار دولار سعودي ومشاريع في الهندسة المدنية تصل الى 500 مليون ريال سعودي سنويًا. كما تطمح المجموعة لتقديم مثال يحتذى به في مشاريع البنية التحتية على المستوى الإقليمي والعالمي.
وتعتبر مجموعة الشريف المالك الرئيسي لمشاريع الضيافة الحديثة في مصر ومشغلها ومطورها، مخططةً لاختراق سوق الضيافة في المملكة العربية السعودية لتزويد عملائها بمجموعة متكاملة من الخدمات العالية الجودة وفقا للمعايير الدولية. متواجدة في السوق المصرية منذ أكثر من 17 عاماً باستثمارات في قطاعي الطاقة والسياحة. وفي مجال السياحة، قامت المجموعة بتطوير وتشغيل فندق برج نوفوتيل مع مجموعة أكور لأكثر من 15 عاما.