"الشريف" يتفقّد مشاريع أمانة العاصمة المقدّسة بالمشاعر للتأكّد من جاهزيتها

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها أمس على منطقة المشاعر المقدّسة لمتابعة مراحل تنفيذ خطة موسم الحج في إدارة صيانة الإنارة التي شملت أجزاءً من مشعر مزدلفة ومِنى، رافقه خلال الجولة عدد من مديري العموم ومديري الإدارات والمشرفين على المشاريع وعدد من المسؤولين بالأمانة.