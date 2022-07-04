"الشريف" يتفقّد مشاريع أمانة العاصمة المقدّسة بالمشاعر للتأكّد من جاهزيتها

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ممثلة بأمانة العاصمة المقدّسة، عن جاهزية خطتها الخدمية لموسم حج 1443هـ، التي ينفذها أكثر من 22 ألف شخص، تشمل كافة الأعمال البلدية، التي تأتي امتداداً لمتابعة تشغيل وصيانة المرافق البلدية في العاصمة المقدّسة والمشاعر لتهيئة سبل الراحة والطمأنينة كافة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج لهذا العام.
وفي هذا الإطار وقف وكيل أمين العاصمة المقدّسة للتشغيل والصيانة المهندس هزاع بن فيصل الشريف؛ على عدد من مشاريع الأمانة في مجال الطرق والإنارة بالمشاعر المقدّسة وعدد من الآليات المساندة للتأكّد من جاهزيتها للعمل خلال الموسم.
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها أمس على منطقة المشاعر المقدّسة لمتابعة مراحل تنفيذ خطة موسم الحج في إدارة صيانة الإنارة التي شملت أجزاءً من مشعر مزدلفة ومِنى، رافقه خلال الجولة عدد من مديري العموم ومديري الإدارات والمشرفين على المشاريع وعدد من المسؤولين بالأمانة.
واطلع الشريف؛ خلال الجولة على سير خطط إدارة صيانة الإنارة في موسم حج 1443 هـ، مستمعاً إلى مراحل تنفيذها ومناقشة جاهزيتها وعملية دعمها بالكوادر والمعدات التي تمكنها من القيام بدورها في تنفيذ الخطة، إضافة إلى الاطلاع على أعمال الصيانة الجارية ، مشدداً على ضرورة متابعة أداء هذه الشبكات المختلفة وتنفيذ خطط الصيانة أولاً بأول.
وأكد على الجميع، ضرورة مضاعفة الجهود خلال الفترة القادمة لاستقبال ضيوف الرحمن وسط منظومة متكاملة من الخدمات، تماشياً مع التوجيهات بتوفير سبل الراحة والطمأنينة كافة لضيوف الرحمن منذ وصولهم حتى مغادرتهم هذه البلاد الطاهرة.