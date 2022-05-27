"الشعلان": الشذوذ بكل أشكاله مُجرَّم نظامًا ومُحرَّم شرعًا.. وعقوبته تصل إلى 5 سنوات

ومن جهته فتح جمال المعيقل، الإعلامي ومقدم برنامج يا هلا، النار على أشباه الرجال وأشباه النساء: وقال: "لا تسمحوا بأن يكون هؤلاء وجهًا قميئًا مقززًا لمجتمعنا، حتى إذا مضى الزمن أصبح وجودهم مألوفًا كأنهم جزء من مجتمعنا. ارفضوهم، حاربوهم بالتبليغ عن حساباتهم، وفضح ممارساتهم".