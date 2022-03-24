"الشعيل": مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل تخطت المتوقع وحققت قفزات نوعية

وبشأن المؤشرات الخاصة بتمكين المرأة الاقتصادية، وكذلك في المناصب الإدارية؛ قال الشعيل: "فيما يخص تمكين المرأة فقد حققت المملكة قفزات نوعية، وزادت مشاركة المرأة الاقتصادية في سوق العمل، وانعكست الجهود والتشريعات الإصلاحية التي تمت خلال السنوات الأخيرة وفق رؤية المملكة 2030 على مستهدفات تمكين المرأة؛ حيث بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات من 15 سنة فما فوق 33.5% بنهاية 2020، في حين تضاعفت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 17% إلى 31.8% متجاوزين بذلك مستهدف الرؤية لعام 2030م للوصول إلى نسبة 30%".