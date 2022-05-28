"الشلال التفاعلي".. أيقونة جمالية جاذبة في "موسم جدة 2022"

لفتت قرية الشلال الواقعة بمنطقة سيتي ووك، أكبر مناطق موسم جدة 2022، أنظار الزوار وحازت إعجابهم كمنطقة استرخاء تطل على شلال بارتفاع 50 مترًا، إلى جانب مراكب صغيرة تأخذ الزوار في جولة ممتعة حوله، ويتفاعل معه الأطفال، ويبحث فيه الكبار عن سر جاذبيته.
وتتيح منطقة الشلال التفاعلي مساحة خضراء واسعة حول الشلال، وتضم مجموعة من المطاعم بأنواع مختلفة، ومتاجر، وسفينة بوسط المياه للجلوس، ومراكب صغيرة للتجول في حوض النافورة والمباني مغطاة بواجهات وبديكورات تعكس الطابع العام للفعالية، وتتماشى مع طابع الموقع العام وجلسات مطلة على الشلال.
وتُعد منطقة سيتي ووك أكبر مناطق موسم جدة، وتحتوي على تسع مناطق ترفيهية متنوعة ما بين مطاعم ومتاجر وفعاليات للمرة الأولى يمكن تجربتها داخل المدينة، مثل المنطاد وعروض هوت ويلز.
كما تشتمل منطقة سيتي ووك على قرية الانيمي، ومنطقة الرعب، وغيرها من المناطق الممتعة.