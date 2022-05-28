"الشلال التفاعلي".. أيقونة جمالية جاذبة في "موسم جدة 2022"

وتُعد منطقة سيتي ووك أكبر مناطق موسم جدة، وتحتوي على تسع مناطق ترفيهية متنوعة ما بين مطاعم ومتاجر وفعاليات للمرة الأولى يمكن تجربتها داخل المدينة، مثل المنطاد وعروض هوت ويلز.

كما تشتمل منطقة سيتي ووك على قرية الانيمي، ومنطقة الرعب، وغيرها من المناطق الممتعة.