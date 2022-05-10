"الشمري": سياسات التمييز الإيجابي تُمَثّل آلية لممارسة المرأة العربية لحقوقها السياسية

وقالت "الشمري" ممثلةً عن البرلمان العربي خلال مشاركتها في ورشة عمل نظمتها منظمة المرأة العربية أمس، لعرض نتائج المرحلة الثانية من المشروع البحثي الإقليمي "صيغ مشاركة المرأة في الحياة السياسية وأثر سياسات التمييز الإيجابي لصالح المرأة": شهدت العديد من الدول العربية خطوات نوعية ومتقدمة في مجال تمكين المرأة سياسيًّا؛ وهو ما انعكس على تقلدها أرفع المناصب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.