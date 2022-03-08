"الشمري" يقف على استعدادات تنظيم "مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة"

تَفَقد مدير صحة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري اليوم، استعدادات اللجان المنظمة لمؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة 2022، والذي سينطلق الأحد المقبل.
وأشاد "الشمري" بعمل اللجان والفِرَق التطوعية التي تعمل على إزالة التشوهات البصرية في موقع حفل الافتتاح.
وكانت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، قد أكملت استعداداتها لتنظيم "مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة" خلال الفترة من 13- 17 مارس 2022م، ويستمر لمدة 5 أيام بمشاركة 18 متحدثًا من مختلف دول العالم، ومشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، يصاحبه عدد من الفعاليات.
وأوضح "الشمري" أن المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، تسعى لأن يكون مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة حدثٌ رئيسي للتطوير المهني المستمر للرعاية الصحية للأطباء ومقدمي الخدمات الصحية الداعمة والقادة وواضعي السياسات والباحثين ومنظمات المجتمع المدني والجامعات المهتمة بالأمراض المزمنة من حيث التعليم والتدريب والبحث والعلاج، والوقاية، والتفاعل الثقافي، والبيئي.
وأضاف أن "مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة" سوف تمتد فعالياته إلى جميع محافظات المنطقة من خلال برنامج تثقيفي يقدم لسكان المحافظات، بالإضافة لبرنامج خاص بصحة المرأة؛ مشيرًا إلى أنه يمكن لمن يرغب المشاركة في المؤتمر التسجيل عبر الرابط التالي والحصول على 30 ساعة معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية: