"الشمري" يقف على استعدادات تنظيم "مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة"

وكانت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، قد أكملت استعداداتها لتنظيم "مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة" خلال الفترة من 13- 17 مارس 2022م، ويستمر لمدة 5 أيام بمشاركة 18 متحدثًا من مختلف دول العالم، ومشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، يصاحبه عدد من الفعاليات.